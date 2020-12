Commercio: Fipe Roma, se confermate limitazioni saranno mazzata finale su bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se confermate le indiscrezioni del governo sulle ulteriori limitazione alle aperture dei pubblici esercizi ci troviamo di fronte a un provvedimento che rappresenta la mazzata finale per i bar e ristoranti". É quanto dichiara in una nota il presidente di Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni. "É altresì totalmente ingiustificata la disparità di trattamento nei confronti degli esercizi finali e in questo modo si decreta l’impossibilità di sopravvivere per un intero settore", conclude.(Com)