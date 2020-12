Cile: ministro Difesa verso la corsa presidenziale, Pinera compie nuovo rimpasto di governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto presidente Pinera, aveva rivolto lo scorso 28 ottobre un appello all'unità della coalizione di governo "Chile Vamos" in vista delle elezioni per l'Assemblea Costituente che si terranno l'11 aprile del 2021. "Se ci dividiamo nessuno verrà ascoltato e non potremo lasciare il segno nella Costituente", ha affermato il presidente in una riunione di gabinetto tenuta lunedì ed estesa ai rappresentanti delle forze politiche che sostengono il governo. Pinera ha chiesto quindi di "lasciare da parte le divisioni" e di presentarsi con una "lista unica" capace di avere un peso rilevante all'interno della nuova assemblea che sarà composta da 155 costituenti con la caratteristica inedita dell'equa divisione al 50 per cento tra uomini e donne in onore al principio della parità di genere. "I cileni hanno dimostrato che il dialogo è più fecondo dell'intolleranza (...). Questo plebiscito non è la fine ma l'inizio di un cammino che dobbiamo fare tutti insieme per una concordare una nuova costituzione per il Cile"ha detto il capo dello stato. (Abu)