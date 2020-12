Argentina: covid, prorogato distanziamento sociale obbligatorio fino a 31 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato oggi la proroga fino al 31 gennaio delle misure di Distanziamento sociale preventivo ed obbligatorio (Dispo) contro la diffusione del Covid-19 nel paese. La decisione è stata presa alla luce di un rinnovato incremento dei casi di nuovo coronavirus negli ultimi giorni, in particolare nell'area metropolitana della capitale, dopo settimane di calo costante. "Dobbiamo continuare a sopportare questa situazione che ancora non è conclusa e dobbiamo farlo con tutta l'attenzione che abbiamo posto quando iniziò la pandemia", ha detto il presidente nel corso di una cerimonia ufficiale. Fernandez ha quindi sottolineato i pericoli insiti nelle celebrazioni delle festività di natale ed anno nuovo e ha rivolto un appello ai cittadini a "non dimenticare che il problema non è risolto". Nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi casi nel paese è stato di 7.396, mentre sono 169 le persone decedute per il Covid. (segue) (Abu)