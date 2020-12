Argentina: covid, prorogato distanziamento sociale obbligatorio fino a 31 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Fernandez ha assicurato inoltre che entro Natale arriveranno in Argentina le prime dosi del vaccino russo Sputnik V, e che queste saranno destinate inizialmente ai lavoratori del settore della Salute. L'aereo che trasporterà il vaccino russo arriverà infatti in Argentina la sera del 23 dicembre, secondo quanto ha detto un portavoce di Aerolineas Argentinas all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Le dosi dovrebbero essere sufficienti per la vaccinazione di 300 mila persone. La consigliera presidenziale argentina, Cecilia Nicolini ha inoltre affermato che l'approvazione normativa per il farmaco dovrebbe essere rilasciata entro il suo arrivo e ha espresso l'auspicio che "forse nel prossimo futuro (l'Argentina) sarà in grado di produrre il vaccino Sputnik V". "Il Paese è aperto a questa opportunità", ha detto. (segue) (Abu)