Argentina: covid, prorogato distanziamento sociale obbligatorio fino a 31 gennaio (3)

- L'accordo con il Fondo sovrano della Federazione Russa (Rdif) che porterà lo Sputnik V in Argentina era stato annunciato il 10 dicembre. "Il contratto prevede la fornitura di dosi sufficienti a vaccinare tra gennaio e febbraio del prossimo anno a dieci milioni di argentini", spiegava Fernandez segnalando un'opzione di privilegio per l'accesso di altre dieci milioni di dosi nel mese di marzo. Quest'opzione, ha spiegato Fernandez, verrà esercitata qualora gli altri due vaccini per i quali il governo ha stipulato contratti di fornitura, quello di Oxford-AstraZeneca e quello Covax attraverso le Nazioni Unite, non dovessero essere ancora disponibili. Secondo le autorità russe il vaccino, la cui efficacia stimata è del 91,4 per cento, è il prodotto più economico sul mercato e di facile trasporto, potendosi conservare ad una temperatura tra i due e gli otto gradi. Il prodotto, segnala Mosca, raggiunge la sua efficacia 7 giorni dopo la seconda dose e 28 giorni dopo la prima, ma la percentuale del 91,4 per cento potrebbe raggiungere il 95 per cento dopo 42 giorni. (segue) (Abu)