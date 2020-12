Argentina: covid, prorogato distanziamento sociale obbligatorio fino a 31 gennaio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto già predisposto dal governo argentino, la campagna nazionale di vaccinazione contro il nuovo coronavirus inizierà la prima metà di gennaio. Si tratta, segnalava a fine novembre il ministro della Salute, Gines Gonzalez Garcia, di una campagna "inedita" nella storia del paese "per la sua ampiezza". Nelle normali campagne annuali, ha spiegato Garcia, vengono somministrate 40 milioni di dosi di vaccini nell'arco di 12 mesi, mentre in questo caso si punta a somministrare 60 milioni di dosi in un lasso di tempo più breve e a vaccinare il 100 per cento della popolazione. L'obiettivo è "spezzare la catena dei contagi", anche se, ha ammonito il ministro, "il vaccino non esclude la prevenzione" e il problema del virus non è risolto". (segue) (Abu)