Imprese: Generali, Am Best conferma il rating Fsr a eccellente

- Am Best ha comunicato oggi di aver confermato il rating sulla solidità finanziaria di Generali (Financial Strength Rating - Fsr) a “A” (eccellente) e il rating di credito dell’emittente a lungo termine (Long-Term Icr) a “a+”. Contestualmente, Am Best ha confermato i rating di credito a lungo termine relativi agli strumenti di debito emessi o garantiti da Generali (Long-Term IRs). L’outlook è stabile. Lo rende noto un comunicato. I giudizi riflettono la solidità patrimoniale di Generali, che AM Best considera forte al pari della sua performance operativa, dell’ottimo profilo di business e dell’appropriata gestione dei rischi. La forza patrimoniale di Generali è sostenuta dalla solidità del capitale aggiustato per il rischio che si assesta ai massimi livelli: il Solvency II Ratio di gruppo era infatti a 203 per cento al 30 settembre 2020. Secondo Aa Best, il profilo di business di Generali è ottimo grazie a posizioni di leadership nei suoi principali mercati di riferimento. Il gruppo ha una solida presenza, rafforzata da un ottimo accesso ai mercati attraverso il suo network proprietario e la sua strategia di distribuzione multicanale. Il gruppo ha inoltre continuato a sviluppare l’attività di asset management che costituisce una diversificata fonte di reddito. (Com)