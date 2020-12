Legge Bilancio: verso introduzione fondo e Cig per autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione di una Cassa integrazione per gli autonomi, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro). Lo prevede una modifica alla legge di Bilancio contenuta nel pacchetto di riformulazioni al vaglio della commissione Bilancio della Camera. L’indennità sarà riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda, e che avranno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non sia superiore a 8.145 euro. In arrivo anche un fondo da un miliardo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria di un miliardo di euro per l’anno 2021.(Rin)