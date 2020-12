Usa: Pompeo parla della strategia per la pace e la stabilità nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Dipartimento di Stato Usa ha presentato la strategia degli Stati Uniti per prevenire i conflitti e promuovere la stabilità nel mondo. Questa strategia definisce un quadro di riferimento per gli sforzi del governo degli Stati Uniti per prevenire i conflitti, stabilizzare le aree colpite dai conflitti e affrontare la fragilità globale, in linea con il Global Fragility Act del 2019. A comunicarlo è il segretario di Stato, Mike Pompeo, in una nota. La Strategia impegna gli Stati Uniti a rafforzare la resilienza delle comunità e degli Stati "dove la debolezza o il fallimento dello Stato amplificherebbe le minacce alla nazione statunitense", scrive Pompeo. La Strategia enfatizza i partenariati bilaterali, multilaterali, pubblico-privato e della società civile e facilita una risposta integrata degli Stati Uniti. "La prosperità e la sicurezza dell'America dipendono da partner economici e di sicurezza statunitensi pacifici e autosufficienti. Spezzando il costoso ciclo di conflitti e instabilità, gli Stati Uniti fanno progredire la propria sicurezza", scrive Pompeo.(Nys)