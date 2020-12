Usa-Venezuela: sanzioni a impresa coinvolta in elezioni parlamentari del 6 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio statunitense per il controllo delle attività estere (Ofac) ha elevato sanzioni nei confronti dell'impresa Ex-Cle Soluciones Biometricas Ca (Ex-Cle C.A.), per aver "appoggiato materialmente la dittatura di Nicolas Maduro Moros", fornendo beni e servizi per portare a termine le elezioni parlamentari del 6 dicembre 2020. Nella lista stilata dal governo usa finiscono anche due persone fisiche, Guillermo San Agustìn e Carlos Machado. "Gli sforzi dell'illegittimo regime di Maduro per rubare le elezioni mostrano il loro disprezzo nei confronti delle aspirazioni democratiche del popolo venezuelano", ha detto il segretario al Tesoro, Steven T. Mnuchin. "Gli Stati Uniti confermano il loro impegno ad attaccare il regime di Maduro e coloro che appoggiano il suo obiettivo di negare al popolo venezuelano il suo diritto a elezioni libere e giuste", ha aggiunto il funzionario. (segue) (Nys)