Usa-Venezuela: sanzioni a impresa coinvolta in elezioni parlamentari del 6 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A. (Ex-Cle CA) è una impresa di tecnologia biometrica registrata en Venezuela che opera nel paese caraibico come filiale della Ex-Cle SA, registrata in Argentina. L'azienda ha aperto un ufficio in Venezuela nel 2004 e da allora lavora in "soluzioni di gestione per enti governativi", tra cui il Consiglio nazionale elettorale (Cne), cui ha fornito apparecchi e programmi per il voto. Secondo gli Usa l'impresa ha aiutato il Cne a comprare macchine da fornitori stranieri, transitate dall'Iran grazie a voli della Mahan Air e Conviasa, compagnie entrambe sanzioniate in precedenza dalla Casa Bianca. (segue) (Nys)