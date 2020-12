Usa-Venezuela: sanzioni a impresa coinvolta in elezioni parlamentari del 6 dicembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Usa di Donald Trump è stato il primo a riconoscere Juan Guaidò come legittimo presidente ad interim del Venezuela, ormai quasi due anni fa. La Casa Bianca ha sempre sostenuto le varie iniziative internazionali pensate per ottenere le dimissioni del presidente Maduro. Lo stesso Guaidò ha avuto più volte contatti con alti funzionari dell'amministrazione Trump, come il vicepresidente Mike Pence e il segretario di stato, Michael Pompeo. Il governo Maduro ha da parte sua più volte denunciato azioni ostili condotte da diversi paesi vicini, imputandone prevalentemente la regia agli Usa. In generale si tratterebbe di iniziative portate avanti per alzare il livello della tensione politica e sociale nel paese, rendendo "inevitabile" un intervento esterno diretto a sovvertire il potere "legalmente costituito" a Caracas. Una strategia alimentata in primo luogo dalle sanzioni economiche e dagli attacchi al sistema finanziario, ma nel quale vengono ricomprese diverse azioni sul territorio. (segue) (Nys)