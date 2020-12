Legge Bilancio: esenzione da prima rata Imu 2021 per strutture turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esenzione per l’anno 2021 dalla prima rata dell’imposta municipale (Imu) per le strutture turistiche, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo prevede una modifica alla legge di Bilancio contenuta nel pacchetto di riformulazioni al vaglio della commissione Bilancio della Camera. A essere esentati dall'imposta, sarebbero immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, oltre agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi. Esentati anche gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, oltre a immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.(Rin)