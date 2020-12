Coronavirus: Usa, Pompeo celebra i progressi della democrazia contro i segreti di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regimi autoritari controllano l'informazione e soffocano l'innovazione. A dirlo è il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota che fa un bilancio dell'anno che è passato da quando la Cina ha identificato per la prima volta un paziente di Wuhan colpito da una polmonite sconosciuta, ora nota come Covid-19. Da allora, ricorda Pompeo, gli Stati Uniti e altre nazioni libere, come la Germania e il Regno Unito, hanno condotto un notevole e senza precedenti sforzo di sviluppo del vaccino che sta portando speranza in tutto il mondo. Mentre il Partito comunista cinese "ha punito i coraggiosi scienziati, medici e giornalisti che hanno cercato di allertare il mondo sui pericoli del virus", le democrazie "che danno valore alla trasparenza, allo stato di diritto, ai diritti di proprietà e al capitalismo del libero mercato hanno prodotto soluzioni innovative alle crisi della sanità pubblica. La libertà scatena il potenziale umano, e la concorrenza stimola risultati migliori, a costi inferiori", scrive Pompeo, che spiega come il Pcc continui a "diffondere la disinformazione sul virus e a ostacolare un'indagine dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla sua origine e diffusione" e sta, inoltre "mettendo in vendita vaccini dei quali mancano dati essenziali sulla sicurezza e sull'efficacia". Le nazioni del mondo dovrebbero esigere da Pechino, chiede il segretario, "la trasparenza sull'origine e la diffusione della pandemia che ha portato alla perdita di oltre un milione di vite umane".(Nys)