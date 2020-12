© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioVARIE- Distribuzione ai bambini dei giochi raccolti la scorsa settimana grazie a "Doni in Gioco", l'iniziativa promossa dal Municipio Roma I Centro in collaborazione con la rete solidale delle realtà che hanno aderito al Patto di Comunità. Partecipa all'iniziativa anche l'A.S. Roma, attraverso la sua Fondazione Roma Cares, che con la mascotte Romolo distribuirà ai bambini gadgets e doni, per rendere più gioioso il prossimo Natale. Circonvallazione Trionfale, 19 (ore 10)(Rer)