Rpt - Raggi: Di Battista (M5s), coraggio Virginia

- (Ripetizione con testo corretto) - "Complimenti Virginia e coraggio". Lo scrive l'esponente del M5s Alessandro Di Battista, in un post su Facebook - non su Twitter come scritto in precedenza - sulla pagina della sindaca di Roma Virginia Raggi che annuncia la riapertura del Mausoleo d'Augusto. "È questa l'ennesima splendida iniziativa della tua amministrazione". Domani è attesa la sentenza d'appello nel processo che vede Raggi imputata per la nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo del Campidoglio. (Rer)