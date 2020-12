Paraguay: Covid, governo annuncia nuove misure restrittive durante le feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Paraguay, Julio Mazzoleni, ha annunciato oggi che sottoporrà al governo per approvazione nuove misure restrittive per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nel paese nel contesto delle feste natalizie fino al 3 gennaio. Tra le misure annunciate la restrizione della circolazione dalle 00 alle 5 del mattino con eccezione di natale e capodanno dove si permetterà il rientro a casa dopo la mezzanotte e fino all'una. Le riunioni saranno limitate ad un massimo di 12 persone, mentre verrà proibita anche la circolazione interprovinciale, ed in particolare in uscita dalla capitale Assunzione e dalla regione centrale, epicentro della pandemia nel paese. "Siamo in un momento difficile dal punto di vista epidemiologico, il nostro obiettivo è rallentare la propagazione del virus", ha detto Mazzoleni. (segue) (Abu)