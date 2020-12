Paraguay: Covid, governo annuncia nuove misure restrittive durante le feste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del ministro avviene mentre nel paese si assiste a un lento ma costante aumento dei casi giornalieri con un picco di oltre mille nuovi casi nel corso di questa settimana e 18 decessi nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i contagi sono stati 97.026, mentre le morti sono state complessivamente 2.032. Attualmente le persone ricoverate per Covid sono 856 delle quali 179 in terapia intensiva. Il ministro della Salute ha allertato inoltre sul pericolo che all'epidemia del Covid si sommi anche quella del dengue, Le autorità temono infatti che l'inizio della stagione delle piogge nel paese derivi in un alto indice di infestazione della larva della Aedes Aegypti, insetto che trasmette non solo il dengue, ma anche il zika e il chikungunya, altri due virus endemici con caratteristiche simili. (segue) (Abu)