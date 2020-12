Paraguay: Covid, governo annuncia nuove misure restrittive durante le feste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo aveva annunciato il mese scorso che il vaccino contro il nuovo coronavirus sarà gratuito per tutti i gruppi vulnerabili anche se non non obbligatorio e che per il 2021 si prevede ad ogni modo mantenere alcune misure di prevenzione in vigore contro la diffusione della pandemia. "Il vaccino non sarà obbligatorio anche se raccomandiamo fortemente la sua applicazione", ha affermato Mazzoleni attraverso una nota ufficiale diffusa nelle resti social del governo. "Continueremo ad ogni modo a mantenere le misure di protezione ed igiene obbligatorie", ha aggiunto. Il ministro ha quindi precisato che "il primo gruppo ad essere vaccinato sarà il personale medico" e che il governo ha già censito i gruppi a rischio e sta approntando un "programma di immunizzazione". Le categorie a cui verrà applicato gratuitamente, ha precisato quindi il responsabile del dicastero Salute, rappresentano "circa un 30 per cento" dei circa 6 milioni e mezzo di abitanti del paese. (segue) (Abu)