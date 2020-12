Paraguay: Covid, governo annuncia nuove misure restrittive durante le feste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay, ha precisato Mazzoleni, non ha puntato su nessun vaccino o laboratorio in particolare ma ha effettuato un deposito di sette milioni di dollari per assicurarsi l'accesso attraverso il meccanismo "Covax" dell'Organizzazione panamericana della Salute (Ops) e l'Alleanza internazionale per l'accesso ai vaccini (Gavi). In questo modo Assunzione afferma di essersi assicurata la disponibilità di almeno nove diversi vaccini. In base all'andamento della sperimentazione il governo prevede realisticamente che la campagna di vaccinazione possa realizzarsi entro il primo semestre del 2021. Il governo di Assunzione cerca ad ogni modo di mantenersi prudente riguardo alle informazioni sull'efficacia dei vaccini che vengono diffuse. "Avremo un 2021 nel quale, incluso con i vaccini, continueremo a mantenere le misure di prevenzione ed igiene necessarie", ha concluso Mazzoleni. (Abu)