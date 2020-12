Usa: 312.218 morti su 17.326.926 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 312.218 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 17.326.926 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New York Times". Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha ricevuto la prima dose del suo vaccino Pfizer-BioNtech presso il Walter Reed Medical Hospital di Washington. “Non commettete errori al riguardo. È un miracolo medico. Un vaccino medio, mi dicono gli esperti, di solito impiega dagli otto ai 12 anni per essere sviluppato, prodotto e distribuito. Ma siamo sulla buona strada qui negli Stati Uniti per somministrare milioni di dosi al popolo americano in meno di un anno. È davvero un miracolo”, ha detto Pence citato dall’emittente “Cnn”. Nel mondo si contano oltre 1,6 milioni di morti su oltre 75,3 milioni di contagiati.(Nys)