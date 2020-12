Usa: Pompeo impone nuove sanzioni su entità cinesi che "minano la sicurezza nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a 59 entità della Repubblica popolare cinese che minano la loro sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera. "L'attività aggressiva del Partito comunista cinese in patria e all'estero danneggia gli interessi degli Stati Uniti e mina la sovranità dei nostri alleati e partner". A dirlo è il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Gli Stati Uniti promettono di utilizzare tutte le contromisure disponibili, comprese le azioni volte a impedire alle aziende e alle istituzioni di Pechino di sfruttare i beni e le tecnologie statunitensi per scopi maligni. Gli Stati Uniti hanno aggiunto inoltre quattro entità all'elenco delle entità responsabili di violazioni dei diritti umani all'interno della Cina, fornendo al governo di Pechino attrezzature di sorveglianza ad alta tecnologia. Inoltre, il Dipartimento del Commercio sta aggiungendo diciannove entità alla Lista delle Entità per coordinare e impegnare sistematicamente più di una dozzina di casi di furto di segreti commerciali da parte di società statunitensi a vantaggio della Cina. Il Dipartimento del Commercio sta aggiungendo inoltre all'elenco delle entità 25 istituti di ricerca cantieristica navale affiliati alla China State Shipbuilding Corporation, oltre ad altre sei entità che forniscono supporto alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione per l'esercito popolare cinese. (Nys)