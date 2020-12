Decreto Sicurezza: De Petris (Leu), con approvazione maggioranza mantiene uno impegno fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, sottolinea che "con il decreto approvato oggi la maggioranza mantiene uno degli impegni fondamentali e fondanti assunti - prosegue in una nota - quando decidemmo di dare vita a questo governo e cancella i decreti Salvini, che avevano coperto di vergogna il nostro Paese rinnegando le radici solidaristiche e umanitarie del nostro Paese e della nostra Costituzione. E' molto grave che una parte dell'opposizione abbia cercato di ostacolare la scelta del Senato con metodi inaccettabili nel Parlamento di un Paese democratico". La parlamentare aggiunge in una nota: "Finalmente torna la protezione umanitaria, la cui soppressione non solo era uno sfregio sulla civiltà del nostro Paese, ma era anche controproducente, dal momento che moltiplicava il numero dei clandestini. Viene anche detta una parola chiara che spero metta fine una volta per tutte all'assurda guerra dello Stato italiano contro le Ong, considerate colpevoli di salvare vite in mare come se si trattasse di un crimine". (segue) (Com)