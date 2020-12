Decreto Sicurezza: De Petris (Leu), con approvazione maggioranza mantiene uno impegno fondamentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Petris continua: "Dopo questa inversione di marcia è ora necessario procedere rapidamente nella direzione appena imboccata, introdurre corridoi umanitari, riprendere le missioni di salvataggio in mare sia italiane che europee, introdurre una legge civile sulla cittadinanza, in nome delle esigenze sia dell'umanità che della stessa sicurezza. Ma soprattutto - conclude l'esponente di Leu - è necessario cancellare la legge che è all'origine di un'intera politica sbagliata, inumana e inutile: la Bossi-Fini". (Com)