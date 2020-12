Brasile: ministro Economia, ritmo ripresa dipende da vaccinazione di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per poter parlare di una vera e propria ripresa economica, il Brasile deve affrontare in tempi rapidi una campagna di vaccinazione di massa contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Paulo Guedes, nel corso della conferenza stampa convocata per un bilancio di fine anno del governo. Per il titolare dell'Economia, la vaccinazione di massa è il "capitolo più importante" di un percorso di rilancio dell'economia a partire da consumi e investimenti. "La ripresa sarà possibile solo nella misura in cui avremo un ritorno al lavoro sicuro per tutti, e questo ritorno al lavoro sicuro richiede la vaccinazione di massa della popolazione brasiliana", ha dichiarato Guedes. (segue) (Brb)