Brasile: ministro Economia, ritmo ripresa dipende da vaccinazione di massa (2)

- Il ministro ha ricordato che il governo ha stanziato 20 miliardi di real (300 milioni di euro) per l'acquisto di vaccini e ha affermato che è necessario rendere disponibile il siero gratuitamente e volontariamente. "Ogni brasiliano può scegliere il vaccino che vuole avere e non paga per averlo", ha concluso. Una scelta, questa del governo, che per il presidente della Banca centrale (Bc), Roberto Campos Neto, può rivelarsi vincente: "gli sforzi diretti alla vaccinazione sono più efficaci di una eventuale estensione degli aiuti di emergenza", ha detto Campos Neto, altrettanto preoccupato che un eventuale ritardo nella campagna vaccinale possa avere effetti sull'economia a breve termine. (segue) (Brb)