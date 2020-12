Brasile: ministro Economia, ritmo ripresa dipende da vaccinazione di massa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto sull'inflazione pubblicato il 17 dicembre, la Banca centrale ha a sua volta ridotto dal 5 al 4,4 per cento la contrazione attesa per il 2020. Per la Bc l'incertezza sul ritmo di crescita nel 2021 resta elevata e dipende dal "graduale raffreddamento" della crisi sanitaria dall'aggiustamento fiscale e dalla continuità delle riforme economiche. Di conseguenza, la Bc ha ridotto le previsioni di crescita del Pil per il prossimo anno dal 3,9 al 3,8 per cento. La Bc ha corretto la previsione di inflazione, calcolata sulla base dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo (Ipca) dal 2,1 di settembre al 4,3 per cento di oggi. Per il 2021 la stima è passata dal 2,9 al 3,4 per cento. Quanto al deficit previsto nelle transazioni correnti (acquisti e vendite di beni e servizi e trasferimenti di reddito dal Brasile con altri paesi) la stima è stata ridotta nel 2020 a 7 miliardi di dollari (0,5 per cento del Pil), riflettendo l'andamento favorevole delle esportazioni. La previsione di settembre prevedeva un saldo negativo di 10 miliardi di dollari quest'anno. La previsione per il flusso di investimenti diretti nel paese (Idp) è per quest'anno di 36 miliardi di dollari. (Brb)