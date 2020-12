Aborto: Mennuni-De Priamo (Fd'I), gravissimo censurare cartelloni, si nega libertà d'espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Appare gravissimo che Roma Capitale possa censurare la libertà di espressione del pensiero o di legittima critica espresso attraverso la forma pubblicitaria". Lo dichiarano in una nota Lavinia Mennuni, consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, e Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Ciò rischia di avvenire mediante l'istituzione di un osservatorio istituito da Roma Capitale - aggiungono -. Difatti, un tema è il monitoraggio attento e continuo che deve essere rivolto affinché le pubblicità non siano lesive della dignità della persona, tuttavia ciò non deve degradare nella censura. Questa va stigmatizzata con forza, pertanto l'osservatorio deve essere assolutamente ripensato ed è necessario vigliare con grande attenzione, è infatti in gioco la nostra libertà. Per esempio i manifesti Pro Vita esprimono un pensiero chiaro - concludono - che deve poter essere sempre liberamente espresso".(Com)