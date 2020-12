Alitalia: cda Ita approva schema di Piano industriale 2021-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cda di Italia Trasporto Aereo SpA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesco Caio, ha approvato lo schema di piano industriale 2021-2025, predisposto in queste settimane dall’Amministratore delegato e direttore generale Fabio Lazzerini. Lo rende noto un comunicato. Lo schema di piano si fonda su tre principali obiettivi: creare un vettore aereo efficiente, innovativo e competitivo, in grado di offrire al Paese una connettività di qualità in sinergia con i settori strategici del turismo e del commercio internazionale, ponendo al centro della propria strategia il miglior servizio ai clienti – imprese, individui e famiglie – coniugato alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica, attraverso un’attenta ed oculata gestione delle risorse; sviluppare una rete di alleanze mirata ad ampliare il raggio di azione di Ita, aumentarne le prospettive di crescita e occupazione, ottimizzarne gli investimenti in flotta e sistemi; ancorare l’avvio della rete, della flotta e delle strutture operative alla realtà dell’attuale contesto e il loro sviluppo, con gradualità e prudenza, alla ripresa del traffico post Covid, per assicurare all’azionista pubblico un efficiente uso del capitale tale da consentire un ritorno economico su quanto investito, in linea con il mercato. Questo nonostante un contesto ancora incerto, in cui resta difficile prevedere con precisione l’evoluzione della domanda e il conseguente ritorno degli investimenti. Questa impostazione - spiega la nota - configura lo schema di piano come uno strumento per perseguire, nel corso dei prossimi anni, una graduale e sostenibile crescita di Ita, nel segno di una netta discontinuità rispetto a quanto accaduto in passato. L’avvio operativo della compagnia si baserà su previsioni saldamente ancorate alla realtà, incluse quelle relative ai costi e alla domanda. L’attività, non investendo su rotte non profittevoli, sarà focalizzata su mercati in grado di assicurare una competitività di lungo periodo, in un’ottica di piena sostenibilità, collegata a prospettive solide di occupazione. (segue) (Com)