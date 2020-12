Alitalia: cda Ita approva schema di Piano industriale 2021-2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota spiega tra l'altro che lo schema di piano prevede per il primo anno dell’avvio delle operazioni una progressiva evoluzione operativa articolata con 61 rotte servite; 52 aerei in flotta; fra 5.200 e 5.500 persone assunte nella nuova compagnia. Queste priorità e le relative tempistiche saranno modulate – nella loro attuazione – sulla base dell’evoluzione del mercato che, a causa della seconda ondata di pandemia, presenta un livello di incertezza mai sperimentato prima nel settore. Peraltro, se la pandemia da un lato ha creato una flessione della domanda – la cui ripresa è ora prevista in tempi più lunghi di quanto ipotizzato negli ultimi mesi –, allo stesso tempo ha determinato una disponibilità di aeromobili di nuova generazione sul mercato che potrebbe offrire a Ita la possibilità di un rinnovo della flotta anticipato rispetto alle fasi sopra descritte. Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari, le proiezioni economiche e finanziarie dello schema di piano - che si basano su uno scenario di riferimento in linea con quanto pubblicato da Iata, che proietta un ritorno del traffico passeggeri a livelli pre-Covid nel 2024 - mirano a far sì che, attraverso un’attenta ed oculata gestione dei costi connessi alle previsioni di sviluppo, Ita possa affrontare in piena autonomia il mercato, consentendo non solo la prestazione di un servizio di qualità per i suoi clienti, ma anche un positivo ritorno economico per l’azionista. In questo scenario, nell’arco di piano sono previsti un totale di 2,9 miliardi di euro di investimenti, di cui 2,6 miliardi relativi alla flotta e 300 milioni relativi ad investimenti in digitalizzazione ed altro; il pareggio a livello di margine operativo prima dei costi relativi alla flotta al 2022; una redditività del 7 per cento (Ebit) al 2025, a fronte di un fatturato pari a 3,4 miliardi di euro. (Com)