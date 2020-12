Migranti: Oms, Covid ha peggiorato drammaticamente condizioni di vita rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto altamente negativo sulle condizioni di vita e di lavoro di rifugiati e migranti. Lo rivela uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), lanciato oggi in occasione della Giornata internazionale dei migranti. Più di 30.000 rifugiati e migranti provenienti da diverse regioni del mondo hanno partecipato al primo sondaggio in assoluto per valutare l'impatto della pandemia di Covid-19 sulla loro salute mentale e fisica, nonché la loro capacità di lavorare e mantenersi. È stato chiesto loro di valutare l'impatto su una scala da 0 (assolutamente nulla) a 10 (estremo). La valutazione di impatto media riportata è stata di 7,5. "Rifugiati e migranti vivono e lavorano in condizioni spesso aspre, con accesso inadeguato a salute, alloggi, acqua, servizi igienici e altri servizi di base", afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "È fondamentale per tutti i paesi ridurre le barriere che impediscono a rifugiati e migranti di ottenere assistenza sanitaria e includerli nelle politiche sanitarie nazionali", prosegue Ghebreyesus. (segue) (Nys)