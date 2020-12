Migranti: Oms, Covid ha peggiorato drammaticamente condizioni di vita rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di metà degli intervistati in diverse parti del mondo afferma che il Covid-19 ha causato un maggiore livello di depressione, paura, ansia e solitudine. Uno su cinque ha anche parlato di deterioramento della salute mentale, e di un aumento dell’uso di droghe e alcol. L'accesso limitato alle informazioni, dovuto a barriere linguistiche e culturali, unito all'emarginazione dei rifugiati e delle comunità di migranti, li colloca tra le popolazioni più difficili da raggiungere per quanto riguarda la diffusione di notizie. I migranti privi di documenti sono inoltre spesso esclusi da programmi sanitari nazionali, o da schemi di protezione sociale che potrebbero facilitare l'accesso ai servizi sanitari e sociali. Molti non cercano assistenza sanitaria, inclusa quella per il Covid-19, a causa di difficoltà finanziarie, o per paura di essere rimpatriati. Il rapporto sottolinea inoltre la necessità e l'importanza di includere rifugiati e migranti in risposte politiche inclusive al Covid-19. L'obiettivo è quello di basarsi sui risultati dell'indagine per espandere la ricerca e la raccolta di prove da tutto il mondo, allo scopo di capire meglio come la pandemia abbia creato condizioni di vita sempre più difficili per rifugiati e migranti. (Nys)