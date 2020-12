Roma: Raggi, la nuova via IV Novembre è più sicura per auto e scooter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova via IV Novembre "prende sempre più forma. Abbiamo scelto di togliere i sanpietrini e lasciarli solo nella parte laterale della strada. Questo per renderla più sicura, visto che è percorsa ogni giorno da migliaia di auto e scooter". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Per le due ruote, soprattutto, era diventata troppo pericolosa durante la pioggia - aggiunge -. Con il nostro piano sanpietrini abbiamo trovato una soluzione migliore per le strade del centro storico che stiamo riqualificando. I sanpietrini non vanno persi, ma vengono custoditi e saranno riposizionati in futuro. Stiamo studiando, anche, formule alternative per gli attraversamenti pedonali: li realizziamo direttamente in sanpietrini per renderli più visibili senza il bisogno di passare la segnaletica. Una bella novità - conclude - per risparmiare sulla manutenzione e per potenziare la sicurezza, anche grazie ai nuovi spartitraffico in selciato". (Rer)