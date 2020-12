Covid: Zingaretti, Consiglio di Stato conferma validità scelta Lazio, uniti su diritto a salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio di Stato conferma la validità della scelta del Lazio di coinvolgere i medici di medicina generale nelle visite domiciliari a pazienti Covid". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Grazie alle altre Regioni che, al di là del colore politico delle loro amministrazioni, si sono schierate con noi in questa battaglia di civiltà - aggiunge -. Il mio pensiero va al personale sanitario che sta lottando senza sosta da mesi, con senso del dovere e devozione. È una vittoria di una comunità più unita e solidale. Uniti contro il Covid - conclude - e per il diritto alla salute".(Com)