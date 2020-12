Brasile: farmaceutica AstraZeneca lavora per approvazione vaccino a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca, Pascal Soriot, ha detto che l'azienda sta lavorando con l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) per ottenere l'approvazione del vaccino anti-covid in Brasile nel corso del mese di gennaio. L'annuncio è stato fatto oggi durante un incontro tra direttori delle case farmaceutiche che sono in fase più avanzate nello sviluppo dei vaccini contro il coronavirus e con i leader dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). In questo caso, secondo Soriot, la vaccinazione potrebbe iniziare a febbraio, in base alla capacità di produzione della Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al locale ministero della Salute che ha un contratto di trasferimento tecnologico con l'azienda farmaceutica. Il vaccino sviluppato dall'azienda farmaceutica, in collaborazione con l'Università di Oxford, è una delle scommesse del governo brasiliano. Il Brasile ha un accordo per ricevere 100 milioni di dosi di vaccino entro luglio. Nella seconda metà dell'anno, la previsione è che Fiocruz produrrà 160 milioni di dosi. (Brb)