Camera: professione forense, il 21 dicembre audizioni in commissione Giustizia

- Lunedì 21 dicembre, dalle ore 12, la commissione Giustizia, svolge l'audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di Silverio Sica, presidente dell'Ordine degli avvocati di Salerno, di Giuseppe Sacco, presidente dell'Ordine degli avvocati di Venezia; Luigi Cocchi, presidente dell'Ordine degli avvocati di Genova (ore 12), e di Lucia Secchi Tarugi, presidente dell'Ordine degli avvocati di Siena (ore 13). L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)