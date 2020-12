Roma: assessora Infrastrutture, riaperta corsia via IV Novembre, riqualificazione verso completamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori di riqualificazione di via IV Novembre, via Cesare Battisti e Largo Magnanapoli, parte del piano sanpietrini del Campidoglio. In un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture e lavori pubblici, Linda Meleo, spiega che "il cantiere è in fase di completamento. Oggi abbiamo riaperto alla viabilità la corsia a salire da piazza Venezia - scrive Meleo -, in attesa di stendere lo strato finale di asfalto e di realizzare la nuova segnaletica a terra, che prevedrà, lo ricordo, anche una corsia preferenziale bus su entrambi i sensi di marcia. I veicoli, quindi, potranno dirigersi fino a largo Magnanapoli e raggiungere via Panisperna. Per svoltare su via del Quirinale, c’è bisogno ancora di un po’ di tempo per terminare le lavorazioni su argo Magnanapoli. Intanto, proseguono i lavori anche in via Cesare Battisti. La nuova isola di attraversamento pedonale e le strisce in sanpietrino - sottolinea Meleo - sono una soluzione che abbiamo deciso di recente di adottare e che ha ottimi risultati in termini di sicurezza e durabilità oltre che estetici. Ricordo che in via IV Novembre abbiamo scelto di rimuovere la pavimentazione in sanpietrini nella parte centrale della carreggiata e sostituirla con l’asfalto per migliorare il passaggio di bus e delle due ruote. I selciati - conclude - sono rimasti nella parte laterale della strada, come elemento decorativo e di pregio". (Rer)