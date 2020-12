Camera: enti sportivi, il 21 dicembre audizioni in commissioni Cultura e Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 21 dicembre, dalle ore 10, le commissioni riunite Cultura e Lavoro, presso l'aula della commissione Trasporti, svolgono le audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 230, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, di rappresentanti della Federazione italiana giuoco calcio, Federazione italiana baseball e softball, Federazione ginnastica d'Italia, Federazione italiana giuoco handball e Federazione italiana sport equestri (ore 10), e della Federazione italiana pallacanestro, Federazione italiana nuoto, Federazione italiana pallavolo, Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee e Federazione italiana scherma (ore 12). L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)