Cile: ministro Difesa verso la corsa presidenziale, Pinera compie nuovo rimpasto di governo (2)

- In questo modo, negli ultimi due mesi sono cambiati i vertici dei ministeri preposti al controllo del conflitto sociale latente che attraversa il paese. Lo scorso novembre era toccato infatti al ministro degli Interni, Victor Perez, sfiduciato dal parlamento, a lasciare l'incarico a favore dell'attuale titolare, Rodrigo Delgado. Il nuovo ministro Prokurica, così come Delgado, assume l'incarico in un contesto sociale, politico ed economico molto delicato, acuito dal persistere della pandemia. Il neo ministro è chiamato infatti a gestire il forte malessere sociale scoppiato con forza nell'ottobre del 2019 e solo parzialmente sopito dall'avvio del processo di riforma della Costituzione. Altro punto delicato sul fronte sicurezza è la ripresa della violenza nella regione dell'Araucania nel contesto delle rivendicazioni della minoranza indigena Mapuche. Si tratta di uno scenario complesso che ha già fatto saltare prima di lui oltre a Perez, anche i ministri Andrés Chadwick e Gonzalo Blumel. (segue) (Abu)