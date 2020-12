Innovazione: fonti vicine a ministro Pisano, da noi nessun regalo a compagnie telefonia mobile, stupisce dichiarazione Mollicone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento a quanto sostenuto oggi dall’onorevole Federico Mollicone (Fratelli d'Italia), stupisce che egli ipotizzi regali a compagnie della telefonia mobile da parte del ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano. La proposta alla quale l’onorevole fa riferimento in una dichiarazione - spiegano fonti vicine al ministro - è un emendamento al disegno di Bilancio presentato da deputati di una forza di opposizione appartenenti al centrodestra sulla quale la ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha espresso parere favorevole, rimettendosi al ministero dell’Economia per la valutazione sulle coperture necessarie. Il parere favorevole è dovuto al fatto che la proposta è stata ritenuta rispondente all’obiettivo di aumentare la disponibilità di strumenti digitali da parte di cittadini disagiati, di favorire le conoscenze sull’uso di questi strumenti da parte degli stessi cittadini e collegando le eventuali facilitazioni alla dotazione di identità digitale Spid e dell’ app “Io” oltre che alla possibile lettura di due organi di stampa.(Rin)