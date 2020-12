Campidoglio: assessora Patrimonio, con trasferimento gruppi da via Tritone poniamo fine a sprechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento dei gruppi consiliari capitolini da via del Tritone, immobile in affitto, "è sempre stato un nostro cavallo di battaglia: porre fine agli sprechi e utilizzare al meglio gli immobili di proprietà capitolina con un piano di razionalizzazione e abbattimento dei fitti passivi". Lo scrive in un post su Facebook - riferisce una nota - l'assessora al Patrimonio di Roma, Valentina Vivarelli. "Tra pochi giorni restituiremo alla proprietà l'immobile di via del Tritone, attuale sede dei consiglieri capitolini - aggiunge -. Dal 22 dicembre infatti inizia il trasferimento dei gruppi consiliari e delle commissioni dell'Assemblea capitolina in un immobile di proprietà di Roma Capitale sito in via Petroselli 45. Un'ottimizzazione funzionale e organizzativa che andrà in parallelo con lo spostamento degli uffici ora presenti in nuove sedi, sempre di proprietà capitolina. Un'operazione complessa - conclude - che dal 2021 consentirà un risparmio di circa 1.800.000 euro all'anno grazie alla collaborazione dei consiglieri capitolini e delle molteplici strutture capitoline coinvolte sia nella predisposizione degli atti di competenza che nella impegnativa fase della logistica".(Com)