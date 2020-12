Russia-Ucraina: Lavrov, aperto al dialogo costruttivo con omologo Kuleba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca non si sottrae al dialogo costruttivo e con il ministro degli Esteri ucraino Dmitrij Kuleba, come dimostrano i contatti avvenuti di recente, E' il commento del ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, alle dichiarazioni dell'omologo ucraino in un intervista al media "Novoe Vremja". Il ministro ucraina ha lamentato la mancanza di interesse della controparte a tenere incontri. "Non evitiamo mai un dialogo concreto e costruttivo con nessuno. Abbiamo parlato con il ministro Kuleba tramite collegamento video il 30 aprile di quest'anno. Alla riunione dei ministri degli Esteri dei paesi del formato Normandia", ha dichiarato Lavrov. "All'inizio di settembre, ha effettivamente richiesto una conversazione telefonica con me quando ero in visita in Siria. Voleva discutere dell'incidente sulla linea di contatto nel Donbass. Per quanto ne sappiamo, un paio di giorni dopo questo problema è stato preso in considerazione nel gruppo di contatto. Penso che su tali argomenti Kiev dovrebbe mettersi in contatto con il Donbass, come previsto dal Pacchetto di misure di Minsk, e non cercare di politicizzare la situazione e risolvere i problemi attraverso la mediazione di Mosca, Berlino e Parigi", ha proseguito il ministro russo. "Se il mio collega ucraino desidera discutere seriamente questioni specifiche relative all'attuazione da parte di Kiev degli accordi di Minsk, agli accordi del vertice formato Parigi Normandia o alle nostre relazioni bilaterali con l'Ucraina, allora siamo sempre aperti a tale dialogo. Sfortunatamente, finora non abbiamo visto un simile desiderio", ha concluso Lavrov. (Rum)