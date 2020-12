Covid: Grassi (Lega), da governo indicazioni incerte sui vaccini che preoccupano in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assenza di indicazioni certe sui criteri per la distribuzione dei vaccini, sebbene manchino poche settimane all'inizio della campagna di vaccinazione, crea un clima di incertezza in Campania. In particolare, va considerato che la conservazione, trasporto e somministrazione del vaccino su Pfizer richiede protocolli rigorosi. Il governo, così procedendo, non aiuta a creare fiducia nel vaccino, il quale rimane, ricordiamolo, l'unica e migliore arma per uscire dall'incubo. La Lega pretende massima trasparenza delle procedure, anche per poterle valutare al fine di proporre modifiche e correzioni". Così in una nota il senatore della Lega, Ugo Grassi. (Ren)