Egitto: Sassoli, vogliamo verità per Regeni e Zaki libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Parlamento europeo ha detto all'Egitto: "Nessun compromesso su verità, giustizia e diritti umani". Lo ha scritto su twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, commentando il voto dell'Eurocamera alla risoluzione che fa il punto della situazione dei diritti umani in Egitto. "Vogliamo verità per Giulio Regeni, e che gli assassini vengano consegnati alle autorità italiane. Vogliamo che Patrick Zaki torni libero per riabbracciare i suoi familiari", ha scritto. (Beb)