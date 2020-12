© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, ha fatto "congratulazioni vivissime" a Nova Gorica e Gorizia per la nomina a capitale europea della cultura 2025. "Gorizia e la sua gemella slovena, un tempo separate da un muro, mostreranno che grazie all’Ue quei tempi non torneranno più e che arte e cultura non conoscono confini", ha dichiarato il sottosegretario scrivendo su Twitter. (Res)