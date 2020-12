Campania: De Luca, grave chiusura senza preavviso Meridbulloni a Castellammare di Stabia (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura della Meridbulloni di Castellammare e la messa in cassa integrazione degli operai senza preavviso è un fatto grave e che impone la convocazione immediata dell'azienda per impedire un ulteriore colpo al mondo del lavoro della Campania. La Regione sarà al fianco dei lavoratori, sollecita l'intervento del Governo e del ministro Patuanelli, e si attiverà da subito per affrontare la vertenza per la tutela dei posti di lavoro". Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.(Ren)