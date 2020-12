Imprese: Intesa Sanpaolo, cessione e cartolarizzazione con garanzia Gacs di crediti capogruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione, che prevede un prezzo di cessione del portafoglio - anche tenendo conto del prezzo di cessione dei titoli - in linea con il valore di carico, porta Intesa Sanpaolo con un anno di anticipo a superare l’obiettivo indicato nel Piano di Impresa 2018-2021 di dimezzare nel quadriennio, senza oneri straordinari per gli azionisti, i crediti deteriorati al lordo delle rettifiche di valore a un ammontare di 26,4 miliardi di euro e al 6 per cento in rapporto al totale dei crediti alla clientela. Infatti, considerando i dati a fine settembre 2020 del Gruppo Intesa Sanpaolo esclusa Ubi Banca, con il perfezionamento della cessione dei titoli i crediti deteriorati, al lordo delle rettifiche di valore, risultano pari a 24,6 miliardi di euro e al 5,9 per cento in rapporto al totale dei crediti alla clientela. (Com)