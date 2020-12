Decreto Sicurezza: Licheri (M5s), Lega indegna, Senato offeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo al Senato del Movimento cinque stelle, Ettore Licheri, parla di "ancora un'indegna gazzarra della Lega dentro l'Aula di palazzo Madama. Anche oggi - continua il parlamentare in una nota - i leghisti hanno fatto ricorso alla violenza fisica. Sono stati feriti il senatore questore De Poli e un assistente parlamentare, a loro va la solidarietà del M5s". L'esponente pentastellato aggiunge: "Precisiamo che non c'è stata alcuna 'rissa' tra il Movimento cinque stelle e la Lega, come qualcuno ha scritto, ma che gli episodi violenti avvenuti sono da ascriversi esclusivamente al comportamento dei senatori leghisti. Sono fatti che assumono una gravità ancora più profonda alla luce del delicato momento che stanno attraversando i nostri concittadini. Uno spettacolo indegno di fronte ad un Paese che ogni giorno conta i morti per il Covid-19". Licheri conclude: "Il Movimento cinque stelle ha chiesto alla presidente Casellati la convocazione immediata di un Consiglio di presidenza per adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti di chi con il suo comportamento ha umiliato il Senato della Repubblica e la sua stessa presidenza". (Com)