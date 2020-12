Nagorno-Karabakh: presto un nuovo scambio di prigionieri fra Armenia e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armenia e Azerbaigian potrebbero presto effettuare un nuovo scambio di prigionieri. Lo ha detto il consigliere del presidente dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, David Babayan. "Penso che accadrà nel prossimo futuro. Non posso dire la data esatta, ma spero che sarà nei prossimi giorni", ha detto Babayan.Il 14 dicembre si è svolto il primo scambio reciproco di prigionieri e ostaggi tra l'Azerbaigian e l'Armenia. A seguito di negoziati con la partecipazione di organizzazioni internazionali e del Comando russo per il mantenimento della pace, è stato raggiunto un accordo con la parte armena sullo scambio di prigionieri e ostaggi. Prigionieri e ostaggi azerbaigiani, tra cui Shahbaz Guliyev e Dilgam Askerov, tenuti in ostaggio dall'Armenia dal luglio del 2014, sono stati trasferiti a Baku in aereo. Dopo l'attuazione di adeguate misure di quarantena, le persone rilasciate potranno riunirsi alle loro famiglie. Secondo quanto riferito dal comandante del contingente di mantenimento della pace russo in Nagorno-Karabakh, il generale Rustam Muradov, dodici prigionieri di guerra azerbaigiani sono stati rimpatriati a bordo di un aereo russo dal lato armeno, mentre 44 prigionieri di guerra armeni sono stati trasferiti a Erevan.Muradov ha parlato alla stampa dalla base aerea di Erebuni, in Armenia, e ha detto che lo scambio di prigionieri è stato effettuato secondo il principio "tutti per tutti". “Un lavoro di preparazione su larga scala con la parte armena e azerbaigiana ha preceduto quest'attività ed è stato portato avanti dalle forze di pace russe. Di conseguenza, sotto la mia supervisione personale, l'aereo russo è arrivato a Baku e ha consegnato 12 persone alle autorità azerbaigiane, mentre 44 persone sono tornate in Armenia”, ha detto il generale. Lo scambio di prigionieri è uno dei termini del cessate il fuoco mediato da Mosca firmato tra Armenia, Azerbaigian e la stessa Russia lo scorso 9 novembre che ha posto fine a un mese e mezzo di scontri armati nel Nagorno-Karabakh. (Rum)