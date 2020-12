Montenegro: ministro Giustizia presenta emendamenti a legge sulle libertà religiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro ha presentato oggi il documento per la modifica della legge sulla libertà di religione. Ad annunciarlo è stato il ministro della Giustizia del Montenegro, Vladimir Leposavic, in conferenza stampa. Il ministro ha sottolineato che il testo proposto "rispetta le sensibilità religiose" presenti nel Paese e "protegge i diritti di tutte le comunità religiose". "La precedente legge ha provocato proteste di larga scala e abbiamo dovuto cambiarla urgentemente per alleggerire le tensioni nella società", ha sottolineato Leposavic. Le modifiche legislative sono state adottate ieri dal governo di Podgorica e trasmesse al Parlamento per il voto finale. "Abbiamo cercato di soddisfare tutte le parti", ha detto ieri il primo ministro, Zdravko Krivokapic, nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Mop)